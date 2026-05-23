Concert au jardin de printemps Chef-Boutonne
Concert au jardin de printemps Chef-Boutonne samedi 6 juin 2026.
Chef-Boutonne
Concert au jardin de printemps
1 impasse du Lineau Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Concert au jardin de printemps
Samedi 6 juin
à partir de 18h
Tout public
Participation libre
Atlantic Guitar Duo composé de Béatrice MORISCO et Carole CORADE. Buvette sur place & pique-nique à apporter .
1 impasse du Lineau Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 90 53
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English : Concert au jardin de printemps
L’événement Concert au jardin de printemps Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays Mellois
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