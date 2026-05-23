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Concert au jardin de printemps Chef-Boutonne

Concert au jardin de printemps Chef-Boutonne

Concert au jardin de printemps Chef-Boutonne samedi 6 juin 2026.

Adresse : 1 impasse du Lineau

Ville : 79110 Chef-Boutonne

Département : Deux-Sèvres

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : samedi 6 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif :

Chef-Boutonne

Concert au jardin de printemps

1 impasse du Lineau Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 18:00:00
fin : 2026-06-06

Date(s) :
2026-06-06

Concert au jardin de printemps

Samedi 6 juin
à partir de 18h

Tout public
Participation libre

Atlantic Guitar Duo composé de Béatrice MORISCO et Carole CORADE. Buvette sur place & pique-nique à apporter   .

1 impasse du Lineau Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 90 53 

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English : Concert au jardin de printemps

L’événement Concert au jardin de printemps Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays Mellois

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