Chef-Boutonne

Concert au jardin de printemps

1 impasse du Lineau Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 18:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Concert au jardin de printemps

Samedi 6 juin

à partir de 18h

Tout public

Participation libre

Atlantic Guitar Duo composé de Béatrice MORISCO et Carole CORADE. Buvette sur place & pique-nique à apporter .

1 impasse du Lineau Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 35 90 53

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert au jardin de printemps

L’événement Concert au jardin de printemps Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-23 par OT Pays Mellois