Chef-Boutonne

Forêt une exposition à hauteur d’enfants

Place Cail Chef-Boutonne Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-06

Exposition participative réalisée par les enfants de la crèche, du R.P.E, de l’A.C.M Chef-Boutonne et des écoles environnantes. .

Place Cail Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 29 60 50 mediatheque@chef-boutonne.fr

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English : Forêt une exposition à hauteur d’enfants

L’événement Forêt une exposition à hauteur d’enfants Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Pays Mellois