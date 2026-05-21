Forêt une exposition à hauteur d’enfants Chef-Boutonne
Forêt une exposition à hauteur d’enfants Chef-Boutonne samedi 6 juin 2026.
Chef-Boutonne
Forêt une exposition à hauteur d’enfants
Place Cail Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-06
Exposition participative réalisée par les enfants de la crèche, du R.P.E, de l’A.C.M Chef-Boutonne et des écoles environnantes. .
Place Cail Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 29 60 50 mediatheque@chef-boutonne.fr
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English : Forêt une exposition à hauteur d’enfants
L’événement Forêt une exposition à hauteur d’enfants Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Pays Mellois
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