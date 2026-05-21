Vente de livres d’occasion Salle Camille Ricard Chef-Boutonne
Vente de livres d’occasion Salle Camille Ricard Chef-Boutonne samedi 6 juin 2026.
Chef-Boutonne
Vente de livres d’occasion
Salle Camille Ricard Centre Culturel La Verrière Chef-Boutonne Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Une multitude de livres, pour tous les âges et à tout petit prix ! Règlement en espèces uniquement. .
Salle Camille Ricard Centre Culturel La Verrière Chef-Boutonne 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 29 60 50 mediatheque@chef-boutonne.fr
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English : Vente de livres d’occasion
L’événement Vente de livres d’occasion Chef-Boutonne a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Pays Mellois
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