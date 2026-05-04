Concert au musée : Michel-Richard De Lalande (1657-1726) à la cour de Louis XIV, Château fort de Sedan, Sedan

Concert au musée : Michel-Richard De Lalande (1657-1726) à la cour de Louis XIV Samedi 23 mai, 20h00 Château fort de Sedan Ardennes

Gratuit sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Concert « Hommage à Michel-Richard De Lalande (1657-1726) »

Programme proposé par le Conservatoire à rayonnement départemental de musique et de danse (Ardenne Métropole)

Buvette proposée par l’APE CMD (Association des parents d’élèves du Conservatoire)

à 20h

Gratuit sans réservation

Salle des ducs de Bouillon (accès par la cour du château, escalier à côté du café La marck)

L’année 2026 rend hommage à Michel-Richard De Lalande (1657-1726), musicien majeur de la cour de Louis XIV, à l’occasion du tricentenaire de sa disparition. Sa musique, à la fois solennelle et expressive, accompagnait les moments clés de la vie du Roi-Soleil.

Le département de Musique Ancienne du Conservatoire Ardenne Métropole vous invite à redécouvrir cet univers en vous proposant des moments musicaux.

Château fort de Sedan Place du Château, 08200 Sedan, France Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33324299880 http://www.chateau-fort-sedan.fr [{« owner »: {« uid »: 54294183, « type »: « user »}, « lastProcessedAt »: « 2026-05-04T09:03:40.853Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « patrimoine@ville-sedan.fr », « response »: {« passId »: 409624975, « isPending »: false, « addressId »: 682876}, « venueId »: 152001, « description »: « linked desc », « category »: « CONCERT », « operation »: « create », « musicType »: « CLASSIQUE-BAROQUE », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:03:40.384Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2288849, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:03:40.495Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 457837421, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 20, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1779559200000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-05-04T09:03:40.853Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/409624975 »}] [{« link »: « mailto:actionculturelle.crd@ardenne-metropole.fr »}] Objets phares exposés dans le circuit de visite “Sedan, une principauté” : Armure et casque provenant de l’ancienne collection des princes de Sedan (dépôt du Musée de l’Armée), objets de fouilles du château fort (armement, céramiques, jeux, bijoux, stèle), tapisserie de Bruxelles de la fin du XVIe siècle, mobilier, peintures, sculptures, maquette de Sedan en 1840 (dépôt de la Société d’histoire et d’archéologie du Sedanais), peinture d’histoire militaire, casques et armes de la fin du XIXe siècle (guerre de 1870-71). E44 : Sortie 3 – Sedan Château. Autoroute A34 – E46 : Sortie 4 – Sedan centre.

Nuit européenne des musées

© Musée du château fort, Ville de Sedan