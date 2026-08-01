Concert Au pays du soleil levant Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Au pays du soleil levant

Mercredi 26 août 2026 de 20h à 20h30. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26 20:00:00

fin : 2026-08-26 20:30:00

Date(s) :

2026-08-26

Cette aventure est née d’une rencontre autour d’une harpe dans un tout petit village du Luberon où Yuko et Nora résident.

L’une possède à la fois un grand talent de compositrice, reconnu en Asie comme aux États-Unis, et une belle harpe de concert dont elle ne joue pas. Cette dernière avait besoin de soins et c’est ainsi que le maire l’a mise en contact avec Nora. Depuis, toutes deux collaborent au sein de divers projets pour développer l’offre musicale dans leur petit coin de paradis perdu.



● Soizic Patris Debreuil, flûte

● Elia Lorentz, flûte

● Nora Lamoureux-Sayd, harpe.



Création de la version pour deux flûtes et harpe de Au-delà du temps de Yuko Uébayashi

1 /La lumière lointaine de nuit

2 /La lumière dansante

3 /La lumière blanche

4 /La lumière tournante dans le rêve. .

Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This adventure began with a chance encounter over a harp in a tiny village in the Luberon where Yuko and Nora live.

L’événement Concert Au pays du soleil levant Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence