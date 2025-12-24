Concert aux Docks ENSEMBLE !!!, Cahors

Concert aux Docks ENSEMBLE !!!

430 allées des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – 23 EUR

Tarif abonné

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24 21:00:00

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Des chansons pleines de sens, une envie de partager des sourires et de la chaleur humaine, des années de tournées au quatre coins de France en festivals ou sur les scènes les plus prestigieuses… Les points communs entre les artistes du collectif ENSEMBLE !!! ne manquent pas. Pour autant, réunir ensemble sur scène les 2 chanteurs de Sinsémilia (Mike et Riké), 2 membres historiques de Tryo (Guizmo et Manu), ainsi que Vanupié (etc…) n’avait jamais été fait jusqu’à présent.

Le but du collectif ENSEMBLE !!! pour ces artistes ? Prendre et transmettre du plaisir ! Comment ? En revisitant ensemble les grands titres de leurs répertoires respectifs aux frontières du reggae et de la chanson française. De la bonne humeur, des chansons que l’on connaît tous, rearrangées pour l’occasion, des textes qui font tellement sens dans une époque troublée, un moment simple et chaleureux qui fera du bien à toutes et tous. .

430 allées des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

English :

Songs full of meaning, a desire to share smiles and human warmth, years of touring the four corners of France in festivals or on the most prestigious stages? The artists in the ENSEMBLE!!! collective have plenty in common

