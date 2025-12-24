Concert aux Docks’Side BLANC TANUKI Dj Set, Cahors

Concert aux Docks’Side BLANC TANUKI Dj Set

430 Allée des Soupirs Cahors Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : 2026-05-07 21:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Curieuse et éclectique, Béra aka BLANC TANUKI est une exploratrice de la musique laissant ses oreilles vibrer au son de la pop anglo-saxonne, de l’électronica, de la prog house, mais aussi de la techno berlinoise et des musiques traditionnelles comme électroniques venues de l’Afrique de l’Ouest et du Japon. Cette artiste développe depuis 15 ans un son fusion en tant que productrice et multi-instrumentiste pour Fanel et Of Ghosts and Other Forms. Son projet BLANC TANUKI a vu le jour en 2025. .

430 Allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

English :

Curious and eclectic, Béra aka BLANC TANUKI is a musical explorer whose ears vibrate to the sound of Anglo-Saxon pop, electronica, prog house, Berlin techno and traditional and electronic music from West Africa and Japan

