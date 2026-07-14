Informations pratiques

Erdeven

concert aux fermes de St Germain (Erdeven) pour fêter la fin de l’été!

Saint-Germain Erdeven Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 19:00:00

fin : 2026-09-18 22:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Ca sent bon l’été! Voila le seul et unique et donc dernier concert de la saison (snif, snif déj) )

Le concept c’est

1/ de la bonne musique

2/ une ambiance super sympa (pour ça on compte sur vous et sur nous!)

3/ NOUVEAU / un food truck bio et local (oui oui vous aurez des plats cuisinés avec nos légumes) avec Audrey, Cheffe en cuisine fine qui nous proposera un voyage gustatif à travers des plats délicieux 100% BIO made in Morbihan Bretagne (cf Mandoline)

Mais si vous préférez vous pouvez aussi amener votre pique nique.. Il y aura une buvette sur place.

4 / une participation au chapeau pour remercier les musiciens!

5 / concert en extérieur donc prévoyez une petite laine et éventuellement une chaise (nous installons des bancs)

6/ N’oubliez pas de covoiturer pour venir si vous habitez loin

Le vendredi 18 septembre, Song Ria sera avec nous pour nous régaler de leur répertoire éclectique un groupe de 5 musiciens passionnés de Soul, Funk et Jazz.. Bref, il y en aura pour tous les goûts, une belle soirée en perspective pour quitter l’été ensemble. Alors vous serez des nôtres? Pour faciliter notre p’tite logistique, vous pouvez vous inscrire ici pour ce chouette apéro concert ici, Merci!

Et on vous donne RDV pour tout ça à partir de 19h devant le magasin. .

Saint-Germain Erdeven 56410 Morbihan Bretagne +33 9 72 25 65 09

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English :

L’événement concert aux fermes de St Germain (Erdeven) pour fêter la fin de l’été! Erdeven a été mis à jour le 2026-07-14 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon