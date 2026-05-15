Concert avec Boho Family Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec Boho Family

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25 22:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne pour une soirée musicale avec le duo Boho Family, une pop bohème envoûtante et planante, qui respire la liberté et raconte une vie hors normes. Un univers qui mêle sonorités acoustiques et mélodies simples et naturelles, créant une atmosphère bohème, douce et lumineuse, inspirée du voyage et propice à l’évasion.

Le duo réunit Chanèle, chanteuse à la voix puissante et chamanique, et Antoine, guitariste au jeu épuré et organique. Ensemble, ils construisent un projet singulier, guidé par une quête d’authenticité et un esprit fait maison.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec Boho Family

L’événement Concert avec Boho Family Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais