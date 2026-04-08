Decize

Concert avec Kilian

Place Saint-Just Decize Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:30:00

fin : 2026-07-25 21:00:00

Date(s) :

2026-07-25

Jeune talent originaire de Decize, Kilian insuffle une fraîcheur nouvelle au patrimoine de la variété française.

Des icônes des années 70 aux succès d’aujourd’hui, il réinterprète les grands standards avec une sincérité et une voix captivante qui fédèrent instantanément toutes les générations.

Gratuit .

Place Saint-Just Decize 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 25 03 23

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English : Concert avec Kilian

L’événement Concert avec Kilian Decize a été mis à jour le 2026-04-16 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)