Concert avec Kunthea Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec Kunthea

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 22:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne et découvrez Kunthea, une artiste qui mêle chanson, pop, rap et sonorités électroniques. En solo depuis 2025, elle s’accompagne sur scène de piano, synthé analogique et machines.

Inspirée par Ben Mazué ou Youssoupha, elle puise dans son vécu pour raconter avec sincérité des histoires d’amour, d’amitié, de doutes et de liberté.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert avec Kunthea

L’événement Concert avec Kunthea Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais