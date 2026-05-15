Concert avec le duo Kairn Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec le duo Kairn

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 20:00:00

fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne avec le duo Kairn, pour une soirée aux sonorités folk, entre mélodies sensibles et atmosphère chaleureuse propice à la détente.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec le duo Kairn

L’événement Concert avec le duo Kairn Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais