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Concert avec le duo Kairn Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec le duo Kairn Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec le duo Kairn Route nationale Saint-Léger-des-Vignes samedi 29 août 2026.

Lieu : Route nationale

Adresse : Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne

Ville : 58300 Saint-Léger-des-Vignes

Département : Nièvre

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec le duo Kairn

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne avec le duo Kairn, pour une soirée aux sonorités folk, entre mélodies sensibles et atmosphère chaleureuse propice à la détente.

Buvette et snacking. Entrée libre.   .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Concert avec le duo Kairn

L’événement Concert avec le duo Kairn Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais

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