Concert avec le duo Kairn Route nationale Saint-Léger-des-Vignes
Concert avec le duo Kairn Route nationale Saint-Léger-des-Vignes samedi 29 août 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
Concert avec le duo Kairn
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29 22:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.
Ce soir, venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne avec le duo Kairn, pour une soirée aux sonorités folk, entre mélodies sensibles et atmosphère chaleureuse propice à la détente.
Buvette et snacking. Entrée libre. .
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert avec le duo Kairn
L’événement Concert avec le duo Kairn Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais