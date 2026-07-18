DJ Set Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Informations pratiques

Saint-Léger-des-Vignes

DJ Set

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne pour une soirée avec DJ RCH et concert de reggae de Daniel de la Silva.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : DJ Set

L’événement DJ Set Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Nivernais