DJ Set Route nationale Saint-Léger-des-Vignes
vendredi 21 août 2026 · Route nationale · Saint-Léger-des-Vignes
Informations pratiques
Saint-Léger-des-Vignes
DJ Set
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.
Venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne pour une soirée avec DJ RCH et concert de reggae de Daniel de la Silva.
Buvette et snacking. Entrée libre. .
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : DJ Set
L’événement DJ Set Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Sud Nivernais
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