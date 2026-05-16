Concert du duo Tiny Shuttle Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du duo Tiny Shuttle

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:00:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne pour une soirée musicale avec Tiny Shuttle. Ce duo pop folk coloré vous embarque dans un univers imaginaire, porté par deux voix complices, des guitares aériennes et des percussions éclectiques. Toutes les saveurs et les surprises d’un duo haut en couleur qui perce les carapaces et électrise l’épiderme.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du duo Tiny Shuttle

L’événement Concert du duo Tiny Shuttle Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-16 par OT Sud Nivernais