Informations pratiques

Saint-Léger-des-Vignes

Fête communale

Place du 11 Novembre Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 17:00:00

fin : 2026-08-22 23:59:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez partager un moment festif à l’occasion de la fête communale de Saint-Léger-des-Vignes ! Flânez dans les allées de la brocante semi-nocturne, amusez-vous en famille à la mini fête foraine et profitez d’une offre de restauration et d’une buvette dans une ambiance chaleureuse.

Tout au long de la soirée, petits et grands pourront profiter de la mini fête foraine avec stand de tir, pêche aux canards, manèges pour enfants, trampoline et stand de glaces.

L’animation musicale sera assurée par le groupe Amis-6, qui accompagnera cette soirée conviviale. À 22 h, ne manquez pas le traditionnel feu d’artifice, avant de participer à la retraite aux flambeaux, un moment magique qui clôturera cette journée de fête.

Une belle occasion de se retrouver et de vivre un moment convivial entre amis ou en famille ! .

Place du 11 Novembre Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 54 76 75 91

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English : Fête communale

L’événement Fête communale Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Sud Nivernais