Concert du duo groupe Méli Mélo Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert du duo groupe Méli Mélo

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:00:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Venez profiter de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne pour une soirée musicale avec les 4 musiciens de Méli Mélo. Ils vous proposent un voyage musical original mêlant reprises en français et en anglais et compositions, avec des influences variées reggae, ska, swing, jazz, blues, rock…

Un répertoire riche et festif qui invite à chanter et danser, avec des reprises revisitées de Rita Mitsouko, Alain Souchon, HK et les Saltimbanques, mais aussi Bruce Springsteen, Amy Winehouse, Madness ou Stevie Wonder.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert du duo groupe Méli Mélo

L’événement Concert du duo groupe Méli Mélo Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais