Tournoi Shifumania Route nationale Saint-Léger-des-Vignes
Tournoi Shifumania Route nationale Saint-Léger-des-Vignes vendredi 21 août 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
Tournoi Shifumania
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 19:00:00
fin : 2026-08-21 21:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.
Ce soir à la guinguette de la Lucarne, place à une ambiance fun et décalée ! Relevez le défi du tournoi de pierre-feuile-ciseaux (Chi Fou Mi) et tentez de gagner 100 € en bon d’achat ainsi qu’une place pour la finale du championnat de France, le 19 septembre à Yzeure (Allier).
Buvette et snacking. Entrée libre. .
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Tournoi Shifumania
L’événement Tournoi Shifumania Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais
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