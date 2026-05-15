Tournoi Shifumania Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Tournoi Shifumania

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 19:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir à la guinguette de la Lucarne, place à une ambiance fun et décalée ! Relevez le défi du tournoi de pierre-feuile-ciseaux (Chi Fou Mi) et tentez de gagner 100 € en bon d’achat ainsi qu’une place pour la finale du championnat de France, le 19 septembre à Yzeure (Allier).

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Tournoi Shifumania

L’événement Tournoi Shifumania Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais