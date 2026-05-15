Concert avec le groupe Panic Station Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec le groupe Panic Station

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :

2026-07-18

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, vibrez à la guinguette de la Lucarne avec Panic Station un jeune groupe au son puissant mêlant rock, rock alternatif et pop-rock. Une soirée intense et pleine d’énergie vous attend !

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert avec le groupe Panic Station

L’événement Concert avec le groupe Panic Station Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais