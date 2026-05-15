Concert avec le groupe Panic Station Route nationale Saint-Léger-des-Vignes
Concert avec le groupe Panic Station Route nationale Saint-Léger-des-Vignes samedi 18 juillet 2026.
Saint-Léger-des-Vignes
Concert avec le groupe Panic Station
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.
Ce soir, vibrez à la guinguette de la Lucarne avec Panic Station un jeune groupe au son puissant mêlant rock, rock alternatif et pop-rock. Une soirée intense et pleine d’énergie vous attend !
Buvette et snacking. Entrée libre. .
Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert avec le groupe Panic Station
L’événement Concert avec le groupe Panic Station Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais
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