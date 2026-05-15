Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert avec le groupe Panic Station Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec le groupe Panic Station Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec le groupe Panic Station Route nationale Saint-Léger-des-Vignes samedi 18 juillet 2026.

Lieu : Route nationale

Adresse : Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne

Ville : 58300 Saint-Léger-des-Vignes

Département : Nièvre

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 19 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec le groupe Panic Station

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18 22:00:00

Date(s) :
2026-07-18

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, vibrez à la guinguette de la Lucarne avec Panic Station un jeune groupe au son puissant mêlant rock, rock alternatif et pop-rock. Une soirée intense et pleine d’énergie vous attend !

Buvette et snacking. Entrée libre.   .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert avec le groupe Panic Station

L’événement Concert avec le groupe Panic Station Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais

À voir aussi à Saint-Léger-des-Vignes (Nièvre)