Concert avec Marielle Nordmann, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude

Concert avec Marielle Nordmann Samedi 23 mai, 10h00, 11h15 Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain Haute-Loire

Le Doyenné accueille 40 places, la réservation est nécessaire. Plein tarif : 15€ / tarif réduit 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T11:15:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00

Dans le cadre de la venue de la harpiste Marielle Nordmann, en partenariat avec les Escales Brivadoises, le Doyenné propose un rendez-vous matinal privilégié au sein de l’Hôtel particulier, haut lieu de l’art contemporain du Brivadois sur la thématique Grandeur Nature.

Le public est invité à découvrir l’univers sensible et raffiné de la harpe. Figure majeure de l’instrument et interprète de référence, Marielle Nordmann partage son parcours, sa relation à la musique et à la scène, ainsi que sa vision d’un instrument aux possibilités infinies.

Comment faire chanter la harpe aujourd’hui ? Comment transmettre l’émotion et la poésie de cet instrument singulier ? À travers l’échange avec le public et les sons de la harpe, Marielle Nordmann dévoile les secrets d’un art tout en nuance, entre tradition et modernité.

Informations et réservations : https://escalesbrivadoises.fr/evenement/journee-marielle-nordmann-2-cafes-musique/

Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain place Lafayette, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.74.51.34 https://ledoyenne-brioude.fr/ https://www.facebook.com/ledoyennebrioude [{« link »: « https://escalesbrivadoises.fr/evenement/journee-marielle-nordmann-2-cafes-musique/ »}] Le Doyenné est un espace d’art moderne et contemporain et organise des expositions estivales de grands artistes : Chagall, Picasso, Nicolas de Staël. En voiture :

132 km de St-Etienne

58 km du Puy-en-Velay

104 km d’Aurillac

190 km de Lyon

71 km de Clermont-Ferrand

Les parkings gratuits :

Parking du Centre Historique

235 places

Place du Postel & Place de la Liberté

160 places

Place Champanne & Place de la Résistance

100 places

Parking Burin des Roziers

74 places

En train :

Gare SNCF de Brioude

Gare SNCF de Clermont-Ferrand puis TER

Dans le cadre de la venue de la harpiste Marielle Nordmann, le Doyenné propose un rendez-vous matinal privilégié au sein de l’Hôtel particulier, haut lieu de l’art contemporain du Brivadois.

© Escales Brivadoises