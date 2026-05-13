Concert avec Marielle Nordmann, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude
Concert avec Marielle Nordmann, Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain, Brioude samedi 23 mai 2026.
Concert avec Marielle Nordmann Samedi 23 mai, 10h00, 11h15 Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain Haute-Loire
Le Doyenné accueille 40 places, la réservation est nécessaire. Plein tarif : 15€ / tarif réduit 10€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T11:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T11:15:00+02:00 – 2026-05-23T12:00:00+02:00
Dans le cadre de la venue de la harpiste Marielle Nordmann, en partenariat avec les Escales Brivadoises, le Doyenné propose un rendez-vous matinal privilégié au sein de l’Hôtel particulier, haut lieu de l’art contemporain du Brivadois sur la thématique Grandeur Nature.
Le public est invité à découvrir l’univers sensible et raffiné de la harpe. Figure majeure de l’instrument et interprète de référence, Marielle Nordmann partage son parcours, sa relation à la musique et à la scène, ainsi que sa vision d’un instrument aux possibilités infinies.
Comment faire chanter la harpe aujourd’hui ? Comment transmettre l’émotion et la poésie de cet instrument singulier ? À travers l’échange avec le public et les sons de la harpe, Marielle Nordmann dévoile les secrets d’un art tout en nuance, entre tradition et modernité.
Informations et réservations : https://escalesbrivadoises.fr/evenement/journee-marielle-nordmann-2-cafes-musique/
Le Doyenné, espace d’art moderne et contemporain place Lafayette, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04.71.74.51.34 https://ledoyenne-brioude.fr/ https://www.facebook.com/ledoyennebrioude [{« link »: « https://escalesbrivadoises.fr/evenement/journee-marielle-nordmann-2-cafes-musique/ »}] Le Doyenné est un espace d’art moderne et contemporain et organise des expositions estivales de grands artistes : Chagall, Picasso, Nicolas de Staël. En voiture :
132 km de St-Etienne
58 km du Puy-en-Velay
104 km d’Aurillac
190 km de Lyon
71 km de Clermont-Ferrand
Les parkings gratuits :
Parking du Centre Historique
235 places
Place du Postel & Place de la Liberté
160 places
Place Champanne & Place de la Résistance
100 places
Parking Burin des Roziers
74 places
En train :
Gare SNCF de Brioude
Gare SNCF de Clermont-Ferrand puis TER
Dans le cadre de la venue de la harpiste Marielle Nordmann, le Doyenné propose un rendez-vous matinal privilégié au sein de l’Hôtel particulier, haut lieu de l’art contemporain du Brivadois.
© Escales Brivadoises
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