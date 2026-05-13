Visite d’atelier et exposition, Hôtel de la Dentelle, Brioude

Visite d’atelier et exposition Samedi 23 mai, 18h00 Hôtel de la Dentelle Haute-Loire

maximum 50 personnes en même temps.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Pour la Nuit Européenne des Musées, l’HDLD ouvre comme l’année dernière ses portes exceptionnellement et gratuitement le soir!

Les visiteurs pourront admirer lors de l’inauguration au Doyenné à 18h le résultat du partenariat HDLD – Doyenné – Ecole de Saint-Martin-d’Ollières. Les élèves de cette école ont découvert l’artiste Dubuffet l’année dernière et ont choisi d’en proposer une interprétation inspirée de l’Hourloupe mais en dentelle aux fuseaux, mêlant ainsi art contemporain et patrimoine séculaire altiligérien. Ils expliqueront leur démarche et leur plaisante découverte du maniement des fuseaux.

L’HDLD sera ouvert gratuitement de 18h à 21h en plus de ses horaires habituels.

Les visiteurs y découvriront 40 années de création contemporaine en dentelle aux fuseaux au travers de l’exposition du travail de cet atelier d’art reconnu internationalement pour son style emblématique : le Cluny Polychrome de Brioude.

Hôtel de la Dentelle 29 rue du 4 septembre, 43100 Brioude Brioude 43100 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33471748002 https://www.hoteldeladentelle.com/fr/ https://www.facebook.com/hoteldeladentellebrioude Atelier d’art, centre de formation certifié Qualiopi, exposition, boutique. Berceau du Cluny Polychrome de Brioude. Fondé par Odette Arpin, Meilleur Ouvrier de France, en 1986. parking à 5 minutes. Entrée payante sauf événements spéciaux. Accessible aux personnes en situation de handicap.

Pour la Nuit Européenne des Musées, l’HDLD ouvre comme l’année dernière ses portes exceptionnellement et gratuitement le soir!

© Mathias Cazin – HDLD