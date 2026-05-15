Concert avec Sara June Route nationale Saint-Léger-des-Vignes

Saint-Léger-des-Vignes

Concert avec Sara June

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 17:00:00

fin : 2026-07-19 19:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Tiers-lieux en plein air proposant des animations, des concerts, “bœuf musical”, brunch etc. au bord de l’eau.

Ce soir, profitez de l’ambiance conviviale de la guinguette de la Lucarne avec Sara June, une artiste folk rêveuse qui transforme son univers poétique en musique folk.

Buvette et snacking. Entrée libre. .

Route nationale Port de Saint Thibault Guinguette La Lucarne Saint-Léger-des-Vignes 58300 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert avec Sara June

L’événement Concert avec Sara June Saint-Léger-des-Vignes a été mis à jour le 2026-05-15 par OT Sud Nivernais