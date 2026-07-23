CONCERT Aziz Konkrite + Meryem Aboulouafa + Roshâni La Lune des Pirates Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Aziz Konkrite + Meryem Aboulouafa + Roshâni La Lune des Pirates

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 14 – 14 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-25 20:00:00

fin : 2026-11-25

Date(s) :

2026-11-25

Aziz Konkrite

+ Meryem Aboulouafa + Roshâni

MER. 25 NOVEMBRE 2026

20:00

Musique traditionnelle / Electro | FR / MAR

Enfant du hip-hop et de la culture DIY, Aziz Konkrite puise son inspiration dans des 45 tours qu’il chine et archive lors de ses voyages à moto à travers le Maroc, amassés dans son home-studio au fil des années.

Le résultat un voyage dans les traditions musicales des sonorités Chaâbi, Aïta, Raggada, Amarg, Gnaoua, aux allures futuristes, réinventées et taillées pour embraser les dancefloors ! Sa dernière sortie, Siba Sawt-System, est le fruit d’une quinzaine d’années de recherches musicales, d’un retour aux sources dans sa région natale. “Siba” pour anarchie, “Sawt” pour son et “System” pour l’idée d’une sono mondiale héritée de luttes historiques, de la culture populaire et du folklore marocain, ici la musique contes- tataire se mêle aux racines nord africaines de l’artiste, unifiant trésors sonores du passé et allégresse de l’instant.

Aziz Konkrite

+ Meryem Aboulouafa + Roshâni

MER. 25 NOVEMBRE 2026

20:00

Musique traditionnelle / Electro | FR / MAR

Enfant du hip-hop et de la culture DIY, Aziz Konkrite puise son inspiration dans des 45 tours qu’il chine et archive lors de ses voyages à moto à travers le Maroc, amassés dans son home-studio au fil des années.

Le résultat un voyage dans les traditions musicales des sonorités Chaâbi, Aïta, Raggada, Amarg, Gnaoua, aux allures futuristes, réinventées et taillées pour embraser les dancefloors ! Sa dernière sortie, Siba Sawt-System, est le fruit d’une quinzaine d’années de recherches musicales, d’un retour aux sources dans sa région natale. “Siba” pour anarchie, “Sawt” pour son et “System” pour l’idée d’une sono mondiale héritée de luttes historiques, de la culture populaire et du folklore marocain, ici la musique contes- tataire se mêle aux racines nord africaines de l’artiste, unifiant trésors sonores du passé et allégresse de l’instant. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

Aziz Konkrite

+ Meryem Aboulouafa + Rosh%E2ni

WED., NOVEMBER 25, 2026

8:00 p.m.

Traditional Music / Electronic | FR / MAR

A child of hip-hop and DIY culture, Aziz Konkrite draws inspiration from 45s that he hunts down and archives during his motorcycle trips across Morocco, amassing them in his home studio over the years.

The result: a journey through the musical traditions of Chaabi, Aftâ, Raggada, Amarg, and Gnaoua sounds, given a futuristic twist, reinvented and tailored to set the dance floors ablaze! His latest release, *Siba Sawt-System*, is the culmination of some fifteen years of musical exploration and a return to his roots in his native region. “Siba” stands for anarchy, “Sawt” for sound, and “System” for the idea of a global soundscape: rooted in historical struggles, popular culture, and Moroccan folklore, here, protest music blends with the artist’s North African roots, uniting the sonic treasures of the past with the vitality of the present.

L’événement CONCERT Aziz Konkrite + Meryem Aboulouafa + Roshâni La Lune des Pirates Amiens a été mis à jour le 2026-07-23 par OT D’AMIENS