Concert Babiole, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
Concert Babiole, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux samedi 6 juin 2026.
Concert Babiole Samedi 6 juin, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00
Instrumentistes touche-à-tout, Timothée et Edouard, musiciens intervenants au Conservatoire de Bordeaux, font découvrir leurs créations sur des instruments augmentés : saxophone, percussions, guitares branchées avec des effets déments ! Ce petit atelier à vocation pédagogique suscitera certainement de nombreuses vocations et envies.
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Une babiole est un Bijou Artistique Bordelais, Imaginatif, Onirique, Ludique et Éphémère imaginé et interprété par les musiciens intervenants du Conservatoire Festival 33 Tour
Canva
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