Concert Babiole, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux

Concert Babiole Samedi 6 juin, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-06T11:00:00+02:00 – 2026-06-06T11:30:00+02:00

Instrumentistes touche-à-tout, Timothée et Edouard, musiciens intervenants au Conservatoire de Bordeaux, font découvrir leurs créations sur des instruments augmentés : saxophone, percussions, guitares branchées avec des effets déments ! Ce petit atelier à vocation pédagogique suscitera certainement de nombreuses vocations et envies.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Une babiole est un Bijou Artistique Bordelais, Imaginatif, Onirique, Ludique et Éphémère imaginé et interprété par les musiciens intervenants du Conservatoire Festival 33 Tour

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