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AGENDA · Nancy

Concert Bach Concerto Brandebourgeois et Oratorio Nancy

mercredi 5 mai 2027 · Nancy

Informations pratiques

Début
mercredi 5 mai 2027
Fin
jeudi 6 mai 2027
Heure de début
20:30:00
Ville
54100 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
17 Tarif de base plein tarif

Nancy

Concert Bach Concerto Brandebourgeois et Oratorio

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-05-05 20:30:00
fin : 2027-05-05 22:30:00

Date(s) :
2027-05-05

BACH au Temple Concerto Brandebourgeois N°3 Oratorio de l’Ascension SOLISTES, ENSEMBLE VOCAL ET ORCHESTRE DE CHAMBRE GRADUS AD MUSICAM.

Billetterie à l’entrée du concert et sur Billetweb (lien de réservation à venir).Tout public
17  .

Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 21 09 19  administration@gradus-ad-musicam.com

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English :

BACH at the Temple: Brandenburg Concerto No. 3, Oratorio of the Ascension, SOLOISTS, VOCAL ENSEMBLE, AND GRADUS AD MUSICAM CHAMBER ORCHESTRA.

Tickets available at the concert venue and on Billetweb (booking link coming soon).

L’événement Concert Bach Concerto Brandebourgeois et Oratorio Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY

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