Informations pratiques

Nancy

Concert Bach Concerto Brandebourgeois et Oratorio

Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

17

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2027-05-05 20:30:00

fin : 2027-05-05 22:30:00

Date(s) :

2027-05-05

BACH au Temple Concerto Brandebourgeois N°3 Oratorio de l’Ascension SOLISTES, ENSEMBLE VOCAL ET ORCHESTRE DE CHAMBRE GRADUS AD MUSICAM.

Billetterie à l’entrée du concert et sur Billetweb (lien de réservation à venir).Tout public

17 .

Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 21 09 19 administration@gradus-ad-musicam.com

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English :

BACH at the Temple: Brandenburg Concerto No. 3, Oratorio of the Ascension, SOLOISTS, VOCAL ENSEMBLE, AND GRADUS AD MUSICAM CHAMBER ORCHESTRA.

Tickets available at the concert venue and on Billetweb (booking link coming soon).

L’événement Concert Bach Concerto Brandebourgeois et Oratorio Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY