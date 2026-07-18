Concert Bach Concerto Brandebourgeois et Oratorio Nancy
mercredi 5 mai 2027 · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Bach Concerto Brandebourgeois et Oratorio
Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2027-05-05 20:30:00
fin : 2027-05-05 22:30:00
Date(s) :
2027-05-05
BACH au Temple Concerto Brandebourgeois N°3 Oratorio de l’Ascension SOLISTES, ENSEMBLE VOCAL ET ORCHESTRE DE CHAMBRE GRADUS AD MUSICAM.
Billetterie à l’entrée du concert et sur Billetweb (lien de réservation à venir).Tout public
17 .
Nancy 54100 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 21 09 19 administration@gradus-ad-musicam.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
BACH at the Temple: Brandenburg Concerto No. 3, Oratorio of the Ascension, SOLOISTS, VOCAL ENSEMBLE, AND GRADUS AD MUSICAM CHAMBER ORCHESTRA.
Tickets available at the concert venue and on Billetweb (booking link coming soon).
L’événement Concert Bach Concerto Brandebourgeois et Oratorio Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Concert PamPadam Variété Française & Internationale Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy 18 juillet 2026
- Concert Amours d’été Nuit chaude aux accents méditerranéens Rives de Meurthe Nancy 18 juillet 2026
- Spectacle, représentation Soirée Méditerranéenne L’Autre Canal Nancy 18 juillet 2026
- Atelier Eux moches mais touchants ! Muséum-Aquarium Nancy 19 juillet 2026
- Spectacle, représentation Dimanche Acoustique Parc Charles III, entrées 109 rue Charles III et 22 rue des Jardiniers Nancy 19 juillet 2026