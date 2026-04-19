Revivez la première grande crise financière de l’histoire… en musique

En 1720, la bulle spéculative de la Compagnie du Mississippi s’effondre, provoquant l’un des premiers grands krachs boursiers de l’histoire. Trois siècles plus tard, le collectif Les Affranchi·es ressuscite cet épisode fondateur à travers un concert baroque commenté inédit, mêlant récit historique et musique sur instruments anciens.

Un rendez-vous idéal pour les amateurs de musique baroque, d’histoire économique et de formats de concerts originaux à Paris.

John Law et le système de la Compagnie du Mississippi : aux origines de la spéculation

Dans une France exsangue après le long règne de Louis XIV, l’économiste écossais John Law convainc le Régent Philippe d’Orléans d’adopter un système monétaire révolutionnaire : papier-monnaie, actions, crédit… Les ingrédients d’une bulle spéculative sans précédent.

L’ascension vertigineuse de la Compagnie du Mississippi enflamme les marchés parisiens avant de s’effondrer brutalement en 1720 — préfigurant les crises financières modernes.

Un programme baroque au cœur des turbulences économiques du XVIIIe siècle

Cet épisode historique inspire directement Georg Philipp Telemann, dont la célèbre suite La Bourse traduit en musique les soubresauts de la spéculation. Le programme met en regard des œuvres de Haendel, Thomas D’Urfey et Vivaldi, faisant écho aux bouleversements économiques et aux imaginaires artistiques de leur époque.

Programme complet

Georg Philipp Telemann (1681–1767) — Suite La Bourse : Ouverture – Le repos interrompu – La guerre en la paix – Les vainqueurs vaincus – La solitude associée – L’espérance de Mississippi

(1681–1767) — Suite La Bourse : Ouverture – Le repos interrompu – La guerre en la paix – Les vainqueurs vaincus – La solitude associée – L’espérance de Mississippi Philippe d’Orléans (1674–1723) — Penthée, danses

(1674–1723) — Penthée, danses Jonathan Swift (1667–1745) — The Run Upon the Bankers

(1667–1745) — The Run Upon the Bankers Georg Friedrich Haendel (1685–1759) — Giulio Cesare, Va tacito e nascosto (arrangement instrumental : Martin Roux)

(1685–1759) — Giulio Cesare, Va tacito e nascosto (arrangement instrumental : Martin Roux) Thomas D’Urfey (1653–1723) — The Hubbles-Bubbles Ballad

(1653–1723) — The Hubbles-Bubbles Ballad Antonio Vivaldi (1678–1741) — Nisi Dominus, Cum dederit (arrangement instrumental : Martin Roux)

Les Affranchi·es : un collectif de musique ancienne engagé et innovant

Fondé en 2023, Les Affranchi·es réunit neuf musiciens et musiciennes spécialisés dans l’interprétation sur instruments historiques. Sans chef d’orchestre, le collectif défend une approche chambriste, participative et résolument contemporaine dans ses formats de concerts : polar, gastronomie, enquête journalistique, cartographie…

Le collectif s’est produit sur de nombreuses scènes françaises et à l’international, notamment aux festivals de Merkinė (Lituanie) et d’Ostrava (République tchèque).

Distribution : Anne Camillo et Hélène Decoin, violons • Céline Tison, alto • Pierre Charles, violoncelle • Christian Staude, contrebasse • Benjamin Narvey, théorbe et guitare baroque • Giulia Barbini, flûte • Martin Roux, hautbois • Antoine Pecqueur, basson

Découvrez la bulle spéculative de 1720 en musique : un concert commenté avec Telemann, Haendel et Vivaldi par Les Affranchi·es. Jeudi 7 mai à 19h30. Réservez dès maintenant.

Le jeudi 07 mai 2026

de 19h30 à 20h40

payant

Tarifs : plein 10€ ; réduit : 5€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-07T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-07T23:40:00+02:00

Date(s) : 2026-05-07T19:30:00+02:00_2026-05-07T20:40:00+02:00

Cité de l’Economie 1 place du Général Catroux 75017 Paris

https://www.citeco.fr/agenda/un-krach-boursier-en-musique-plongee-au-coeur-du-systeme-de-john-law



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