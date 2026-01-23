Concert BEN plg La Cartonnerie Reims

Informations pratiques

Reims

Concert BEN plg

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 31 – 31 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:00:00

fin : 2027-01-28

Date(s) :

2027-01-28

Tout public

BEN plg revient en concert dans ta ville, bisous.

La musique de BEN plg reflète le re´el avec justesse, sans poudre aux yeux rude mais teintée de lumineuses notes d’espoir. Ces petits riens qui s’impriment dans nos souvenirs, ces “diamants dans la rétine . Toujours les deux pieds sur le trottoir, les madeleines de Proust se mêlent aux doutes inhérents à la vie d’un artiste ambitieux. Le lillois avance dans le rap français avec hargne, humilite´, et surtout, pour la gloire. C’est plus des rêves, c’est des objectifs. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert BEN plg

L’événement Concert BEN plg Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne