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AGENDA · Reims

Concert BEN plg La Cartonnerie Reims

jeudi 28 janvier 2027 · La Cartonnerie · Reims

Informations pratiques

Début
jeudi 28 janvier 2027
Fin
jeudi 28 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Lieu
La Cartonnerie
Adresse
84 Rue du Docteur Lemoine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
31 31 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Concert BEN plg

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 31 – 31 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 20:00:00
fin : 2027-01-28

Date(s) :
2027-01-28

Tout public
BEN plg revient en concert dans ta ville, bisous.

La musique de BEN plg reflète le re´el avec justesse, sans poudre aux yeux rude mais teintée de lumineuses notes d’espoir. Ces petits riens qui s’impriment dans nos souvenirs, ces “diamants dans la rétine . Toujours les deux pieds sur le trottoir, les madeleines de Proust se mêlent aux doutes inhérents à la vie d’un artiste ambitieux. Le lillois avance dans le rap français avec hargne, humilite´, et surtout, pour la gloire. C’est plus des rêves, c’est des objectifs.   .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est  

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English : Concert BEN plg

L’événement Concert BEN plg Reims a été mis à jour le 2026-07-06 par ADT de la Marne

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