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AGENDA · Nancy

Concert Benjamin Biolay L’Autre Canal Nancy

samedi 24 octobre 2026 · L'Autre Canal · Nancy

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
dimanche 25 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
L'Autre Canal
Adresse
45 boulevard d'Austrasie
Ville
54000 Nancy
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
47 Tarif de base plein tarif

Nancy

Concert Benjamin Biolay

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR
47
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24 22:00:00

Date(s) :
2026-10-24

Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.Tout public
47  .

L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88 

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English :

After a sold-out theatrical tour kicking off this autumn, Benjamin Biolay will be touring France and Zeniths with his critically acclaimed new album, Le Disque Bleu.

L’événement Concert Benjamin Biolay Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY

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