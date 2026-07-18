Concert Benjamin Biolay L’Autre Canal Nancy
samedi 24 octobre 2026 · L'Autre Canal · Nancy
Informations pratiques
Nancy
Concert Benjamin Biolay
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
47
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-10-24 20:00:00
fin : 2026-10-24 22:00:00
Date(s) :
2026-10-24
Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique.Tout public
47 .
L’Autre Canal 45 boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 38 44 88
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English :
After a sold-out theatrical tour kicking off this autumn, Benjamin Biolay will be touring France and Zeniths with his critically acclaimed new album, Le Disque Bleu.
L’événement Concert Benjamin Biolay Nancy a été mis à jour le 2026-07-13 par DESTINATION NANCY
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