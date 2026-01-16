Concert Benjamin Biolay La Cartonnerie Reims
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 46 – 46 – EUR
Début : 2026-10-23 20:00:00
fin : 2026-10-23
2026-10-23
Tout public
Bleu Biolay
Depuis plus de vingt ans, Benjamin Biolay distille, album après album, une mélancolie pop rock devenue sa signature. Avec Le Disque Bleu, son onzième et double album, il ouvre un nouveau chapitre, inspiré par un voyage musical entre la France et l’Amérique du Sud. Composé, écrit et enregistré entre Paris, Sète, Bruxelles, Buenos Aires et Rio de Janeiro, cet album a pris forme aux côtés de musiciens brésiliens, argentins, paraguayens, ainsi que de Pierre Jaconelli, son complice de toujours. Les 24 titres de Le Disque Bleu révèlent un Biolay en mouvement, guidé par l’ailleurs et les métissages sonores. .
