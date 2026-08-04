Concert Benvengudo en Prouvenço Eglise du Saint-Esprit Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Benvengudo en Prouvenço

Samedi 29 août 2026 de 18h30 à 19h et de 20h à 20h30. Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

La musique instrumentale de Bach possède son ethos propre ; elle porte, intuitivement exposé, plus clairement parfois que dans ses œuvres vocales, le sentiment que la parole y développe. La musique parle, et ce qu’elle ne dit pas, elle le chante.

Le Trio Eilamount propose de célébrer la communion de l’orgue, du galoubet et du tambourin. Explorant des œuvres du XVIIIème siècle ou plus récentes, issues du répertoire classique ou composées dans la tradition française d’harmonies coloristes et chatoyantes, parfois inspirées de musiques et traditions des pays voisins, Eilamount accorde le souffle et la cadence pour vous emmener là-haut . En raison de l’utilisation d’un orgue positif , que l’on peut déplacer et poser où l’on veut, le programme de ce jour sera à dominante baroque et classique.



Trio Eilamount

● Sophie de Boisgelin, galoubet-tambourin

● Sébastien Bourrelly, galoubet-tambourin

● Jean-Pierre Rolland, orgue.



// Programme //

Marin Marais (1656 1728), Deux pièces en trio

• Prélude

• Rondeau

Jean Hotteterre (1677 1720), Suite pour la Noce champêtre

• Marche

• Contredanse

• Passepied

d’après Henry Purcell (1659 1695), Variations sur La Fürstemberg

Séveran (XVIIIème siècle), Suite

• Rigaudon

• Menuet

• Allegro

• Chacone

Maurice Maréchal (1934 2014), L’Heure Andalouse

Alexis Mouren (1873 1950), Rigaudon excentrique

John Stanley (1712 1786), Voluntary en sol majeur. .

Eglise du Saint-Esprit 40 Rue Espariat Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Bach’s instrumental music has its own ethos; it conveys, intuitively, and sometimes more clearly than in his vocal works, the sentiment expressed by the words. Music speaks, and what it does not say, it sings.

L’événement Concert Benvengudo en Prouvenço Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de Tourisme d’Aix en Provence