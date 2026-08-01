Concert Benvenuti in Sicilia Cour de l’école Sainte Catherine Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Benvenuti in Sicilia

Jeudi 27 août 2026 de 20h à 20h30. Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27 20:00:00

fin : 2026-08-27 20:30:00

Date(s) :

2026-08-27

Chanson sicilienne, fusion entre musique traditionnelle et musique actuelle.

En Sicile, la truvatura désigne un trésor légendaire, caché au fond d’une grotte, que l’on cherche sans relâche. Le chemin pour le trouver est long, semé d’échecs, et souvent, seules les histoires — embellies par le temps — témoignent de sa possible existence. Luisa Briguglio chante et raconte des histoires de terre, d’exil, de solitude, de conflits intérieurs et d’élans du cœur. À la manière des troubadours provençaux, des conteurs populaires et des grandes voix du Sud de l’Italie, elle puise dans le sicilien, sa langue intime, pour révéler ce qu’elle a trouvé en chemin des poèmes traduits, des mots glanés, des fragments de vie.



Truvatura est une offrande, le petit trésor d’une voyageuse toujours en quête de son lieu d’appartenance.



● Luisa Briguglio, voix, guitare

● Fabrizio Lai Dessì, guitares, chœurs

● France Duclairoir, contrebasse, chœurs

● Matteo Nocera, batterie, chœurs



Extraits de l’album Truvatura

● Figghia mia figghia

● A stidda

● U nnamuratu e a morti

● Notti

● Bistinu

● Petra e caminu

● Il Cacciatore. .

Cour de l’école Sainte Catherine 20 rue Mignet Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 88 71 84 20 conservatoire@mairie-aixenprovence.fr

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English :

Sicilian song, a fusion of traditional and contemporary music.

L’événement Concert Benvenuti in Sicilia Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence