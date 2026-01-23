UNIDIVERS LE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Reims

Concert / Bergermania Hommage à Michel Berger / Charabia Festival Comédie CDN de Reims Reims

samedi 28 novembre 2026 · Comédie CDN de Reims · Reims

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Comédie CDN de Reims
Adresse
3 Chaussée Bocquaine
Ville
51100 Reims
Département
Marne
Tarif
27 27 29 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Reims

Concert / Bergermania Hommage à Michel Berger / Charabia Festival

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 27 – 27 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 19:30:00
fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :
2026-11-28

Tout public
Bergermania Hommage à Michel Berger
Charabia Festival
Direction musicale et arrangements Thomas Nguyen
Mise en scène, coaching Néry Catineau

La Comédie accueille, le temps d’un week-end, le Charabia Festival ! Au programme, une soirée Bergermania qui rend un hommage au mélodiste français Michel Berger et un voyage intime et pop avec Yael Naim.

Fasciné par le swing de Gershwin, la soul de Ray Charles et le rock des Beatles, Michel Berger a transformé la chanson française, à travers ses interprètes (France Gall, Johnny Hallyday), son opéra rock indémodable (Starmania) et des tubes qui auront marqué plusieurs générations (La groupie du pianiste, Résiste, Le paradis blanc, Le monde est stone, Quelque chose en nous de Tennessee). Plus de trente ans après la disparition de celui qui est considéré comme l’un des plus grands mélodistes français, le concert Bergermania rend un hommage exceptionnel à l’artiste en interprétant les plus grands succès de son répertoire.
Date Samedi 28 novembre 20h30
Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims
Public Tout public
Horaires
19h30 ouverture du bar
20h ouverture des portes de la salle
20h30 concert (avec première partie)   .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert / Bergermania Hommage à Michel Berger / Charabia Festival

L’événement Concert / Bergermania Hommage à Michel Berger / Charabia Festival Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne

À voir aussi à Reims (Marne)