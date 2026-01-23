Concert / Bergermania Hommage à Michel Berger / Charabia Festival Comédie CDN de Reims Reims

Informations pratiques

Reims

Concert / Bergermania Hommage à Michel Berger / Charabia Festival

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims Marne

Tarif : 27 – 27 – 29 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-28 19:30:00

fin : 2026-11-28 22:00:00

Date(s) :

2026-11-28

Tout public

Bergermania Hommage à Michel Berger

Charabia Festival

Direction musicale et arrangements Thomas Nguyen

Mise en scène, coaching Néry Catineau

La Comédie accueille, le temps d’un week-end, le Charabia Festival ! Au programme, une soirée Bergermania qui rend un hommage au mélodiste français Michel Berger et un voyage intime et pop avec Yael Naim.

Fasciné par le swing de Gershwin, la soul de Ray Charles et le rock des Beatles, Michel Berger a transformé la chanson française, à travers ses interprètes (France Gall, Johnny Hallyday), son opéra rock indémodable (Starmania) et des tubes qui auront marqué plusieurs générations (La groupie du pianiste, Résiste, Le paradis blanc, Le monde est stone, Quelque chose en nous de Tennessee). Plus de trente ans après la disparition de celui qui est considéré comme l’un des plus grands mélodistes français, le concert Bergermania rend un hommage exceptionnel à l’artiste en interprétant les plus grands succès de son répertoire.

Date Samedi 28 novembre 20h30

Lieu Comédie (Grande salle), Chaussée Bocquaine, Esplanade Malraux, Reims

Public Tout public

Horaires

19h30 ouverture du bar

20h ouverture des portes de la salle

20h30 concert (avec première partie) .

Comédie CDN de Reims 3 Chaussée Bocquaine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert / Bergermania Hommage à Michel Berger / Charabia Festival

L’événement Concert / Bergermania Hommage à Michel Berger / Charabia Festival Reims a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne