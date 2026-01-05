Concert Bertrand Belin Espace Bocapole Bressuire

Concert Bertrand Belin

Espace Bocapole Bocapole Bressuire Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Bertrand Belin revient avec “Watt”, en tournée dans toute la France en passant par l’Espace Bocapole de Bressuire.

Pour ce nouvel album studio, Bertrand Belin a choisi d’explorer de nouveaux paysages sonores, de poursuivre et conduire plus loin encore ses recherches, creuser un peu plus son sillon.

Réservation dans les lieux de vente habituels. .

Espace Bocapole Bocapole Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine bocapole@bocapole.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Bertrand Belin

L’événement Concert Bertrand Belin Bressuire a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Bocage Bressuirais