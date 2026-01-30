Concert Bertrand Chamayou Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Concert Bertrand Chamayou

Dimanche 5 avril 2026 à partir de 20h30. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 82 EUR

Début : 2026-04-05 20:30:00

fin : 2026-04-05

2026-04-05

Retour à Aix pour Les Siècles et Bertrand Chamayou, bien-aimés du public. Ils sont emmenés par Jakob Lehmann, jeune chef qui a récemment entamé une fructueuse collaboration avec l’ensemble.

Familier du Festival de Pâques, où il a notamment donné une mémorable intégrale Ravel en 2025, Bertrand Chamayou revient avec un nouveau défi à la hauteur de son talent interpréter les deux concertos pour piano de Liszt en une seule soirée — deux œuvres à l’écriture très personnelle, mûries durant de nombreuses années.



Sur instruments historiques comme à leur habitude, Les Siècles interprètent aussi des extraits de Parsifal et de Tristan et Isolde de Wagner. De quoi faire ressortir les filiations entre les deux compositeurs, unis par une estime et une amitié mutuelles. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Crowd favourites Les Siècles orchestra and Bertrand Chamayou are back at Aix this year led by Jakob Lehmann, a young conductor who recently started a successful collaboration with the ensemble.

