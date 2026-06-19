Concert Bigbang Stade de France Saint-Denis

Saint-Denis

Concert Bigbang

Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Bigbang (G-Dragon, Taeyang, Daesung) revient en 2026 avec une tournée mondiale de 31 dates, lancée le 21 août à Goyang. Vingt ans après leurs débuts, le groupe confirme son influence majeure sur la K-pop et la scène mondiale, porté par un retour salué !

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Stade de France Avenue Jules Rimet Saint-Denis 93200 Seine-Saint-Denis Île-de-France

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English : Concert Bigbang

Bigbang (G-Dragon, Taeyang, Daesung) returns in 2026 with a 31-date world tour, kicking off on August 21 in Goyang. Twenty years after their debut, the group reaffirms its major influence on K-pop and the global music scene, driven by an acclaimed comeback!

L’événement Concert Bigbang Saint-Denis a été mis à jour le 2026-06-19 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes