Concert Bis Bees Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère
Concert Bis Bees Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère mercredi 17 juin 2026.
Concert Bis Bees
Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-17 18:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
C’est autour des Contes de la Ruche de Pierre-Olivier Bannwartth que l’orchestre Junior Pizzicato vous propose toute une série de musiques comme celle des abeilles. Et pourquoi ne pas déguster quelques produits qui en sont issus ?
.
Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Pierre-Olivier Bannwartth?s Contes de la Ruche as its theme, the Junior Pizzicato orchestra brings you a whole range of bee-related music. And why not sample some bee products?
L’événement Concert Bis Bees Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-10-04 par Valence Romans Tourisme