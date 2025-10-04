Concert Bis Bees Quai Sainte-Claire Romans-sur-Isère

Concert Bis Bees

Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère Drôme

Début : 2026-06-17 18:00:00

fin : 2026-06-17

2026-06-17

C’est autour des Contes de la Ruche de Pierre-Olivier Bannwartth que l’orchestre Junior Pizzicato vous propose toute une série de musiques comme celle des abeilles. Et pourquoi ne pas déguster quelques produits qui en sont issus ?

Quai Sainte-Claire Auditorium Cité de la musique Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 26 42 conservatoire-romans@valenceromansagglo.fr

With Pierre-Olivier Bannwartth?s Contes de la Ruche as its theme, the Junior Pizzicato orchestra brings you a whole range of bee-related music. And why not sample some bee products?

