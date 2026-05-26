Concert blues: JJ Appleton Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Concert blues: JJ Appleton

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Samedi 27 juin c’est soirée blues au Vacarme Exquis. Et qui de mieux que le musicien chanteur surdoué JJ Appleton pour emmener ce trio ?!

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Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com

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English :

Saturday June 27 is blues night at Vacarme Exquis. And who better to lead the trio than gifted musician and singer JJ Appleton!

L’événement Concert blues: JJ Appleton Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme