Concert blues: JJ Appleton Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence
Concert blues: JJ Appleton Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence samedi 27 juin 2026.
Bourg-lès-Valence
Concert blues: JJ Appleton
Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Samedi 27 juin c’est soirée blues au Vacarme Exquis. Et qui de mieux que le musicien chanteur surdoué JJ Appleton pour emmener ce trio ?!
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Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25 contact@vacarmeexquis.com
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English :
Saturday June 27 is blues night at Vacarme Exquis. And who better to lead the trio than gifted musician and singer JJ Appleton!
L’événement Concert blues: JJ Appleton Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme
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