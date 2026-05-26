Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert blues: JJ Appleton Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence

Concert blues: JJ Appleton Vacarme Exquis Bourg-lès-Valence samedi 27 juin 2026.

Lieu : Vacarme Exquis

Adresse : 811 Allée André Revol

Ville : 26500 Bourg-lès-Valence

Département : Drôme

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Bourg-lès-Valence

Concert blues: JJ Appleton

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Samedi 27 juin c’est soirée blues au Vacarme Exquis. Et qui de mieux que le musicien chanteur surdoué JJ Appleton pour emmener ce trio ?!
  .

Vacarme Exquis 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 73 89 69 25  contact@vacarmeexquis.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Saturday June 27 is blues night at Vacarme Exquis. And who better to lead the trio than gifted musician and singer JJ Appleton!

L’événement Concert blues: JJ Appleton Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-23 par Valence Romans Tourisme

À voir aussi à Bourg-lès-Valence (Drôme)