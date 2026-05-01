Dictée intergénérationnelle Salle des mariages Bourg-lès-Valence

Bourg-lès-Valence

Dictée intergénérationnelle

Salle des mariages 36 rue des Jardins Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-26 14:30:00

fin : 2026-05-26 14:30:00

Date(s) :

2026-05-26

Dictée intergénérationnelle entre une classe d’élèves de 4ème et des seniors. Les 3 meilleurs participants de chaque catégorie seront récompensés. Un goûter sera offert à l’issue de la dictée.

Inscriptions limitées à 24 places.

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Salle des mariages 36 rue des Jardins Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes laurence.philippot@bourg-les-valence.fr

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English :

Intergenerational dictation between a class of 4th graders and senior citizens. The 3 best participants in each category will be rewarded. A snack will be served at the end of the dictation.

Registration limited to 24 places.

L’événement Dictée intergénérationnelle Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2026-05-02 par Valence Romans Tourisme