Concert Bob et ses potes The People Caen Caen
Concert Bob et ses potes The People Caen Caen mercredi 24 juin 2026.
Caen
Concert Bob et ses potes
The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24 20:30:00
fin : 2026-06-24 22:30:00
Date(s) :
2026-06-24
Assister au concert de Bob et ses potes pour vous ambiancer sur du funk/soul
Assister au concert de Bob et ses potes pour vous ambiancer sur du funk/soul .
The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40 caen@thepeoplehostel.com
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English : Concert Bob et ses potes
Take in a concert by Bob and his mates and get your groove on with some funk/soul music
L’événement Concert Bob et ses potes Caen a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Caen la Mer
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