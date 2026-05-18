Concert Bob et ses potes The People Caen Caen

Caen

Concert Bob et ses potes

The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 20:30:00

fin : 2026-06-24 22:30:00

Date(s) :

2026-06-24

Assister au concert de Bob et ses potes pour vous ambiancer sur du funk/soul

Assister au concert de Bob et ses potes pour vous ambiancer sur du funk/soul .

The People Caen 15 Avenue Victor Hugo Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 61 53 69 40 caen@thepeoplehostel.com

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English : Concert Bob et ses potes

Take in a concert by Bob and his mates and get your groove on with some funk/soul music

L’événement Concert Bob et ses potes Caen a été mis à jour le 2026-05-13 par OT Caen la Mer