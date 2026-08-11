Concert BoneyM Rue Catherine Opalinska Vandœuvre-lès-Nancy

Informations pratiques

Vandœuvre-lès-Nancy

Concert BoneyM

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-03 18:00:00

fin : 2026-10-03 23:59:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-10-04

Préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle au Parc des Expositions de Nancy avec un concert de BoneyM, le groupe mythique du disco, à l’occasion de son 50e anniversaire.

Pour célébrer cet événement, BoneyM a choisi la Tournée des Salons YOZENCO pour faire danser le public et partager une soirée festive et intergénérationnelle autour de ses plus grands tubes.

Et pour rendre cette date encore plus unique, le groupe BoneyM sera présent dès 18h00, le samedi 03 octobre 2026, dans le hall du Salon du Bien-Être, pour une séance de photos et dédicaces.

Accès grand public. Places Limitées.Tout public

0 .

Rue Catherine Opalinska Parc des expositions Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 30 80 00

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English :

Get ready for an unforgettable evening at the Nancy Exhibition Center with a concert by Boney M, the legendary disco group, to celebrate its 50th anniversary.

To celebrate this milestone, Boney M has chosen the YOZENCO Trade Show Tour to get the audience dancing and share a festive, intergenerational evening featuring their greatest hits.

And to make this date even more special, Boney M will be present starting at 6:00 p.m. on Saturday, October 3, 2026, in the lobby of the Wellness Fair for a photo and autograph session.

Open to the general public. Limited seating.

L’événement Concert BoneyM Vandœuvre-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-08-11 par DESTINATION NANCY