Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois
samedi 25 juillet 2026 · Boult-aux-Bois
Informations pratiques
Boult-aux-Bois
Concert Boult-aux-Bois & Cordes
Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Bal des créateurs unique en son genre, avec des costumes réalisés par des bénévoles et des musiques arrangées à partir de musiques classiques, traditionnelles et même ardennaises !
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Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 6 19 73 12 24 boultauxboisetcordes@laposte.net
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English :
A one-of-a-kind Creators’ Ball, featuring costumes created by volunteers and music arranged from classical, traditional, and even Ardennes tunes!
L’événement Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-24 par Ardennes Tourisme
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