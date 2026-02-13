Informations pratiques

Boult-aux-Bois

Concert Boult-aux-Bois & Cordes

Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Bal des créateurs unique en son genre, avec des costumes réalisés par des bénévoles et des musiques arrangées à partir de musiques classiques, traditionnelles et même ardennaises !

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Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 6 19 73 12 24 boultauxboisetcordes@laposte.net

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English :

A one-of-a-kind Creators’ Ball, featuring costumes created by volunteers and music arranged from classical, traditional, and even Ardennes tunes!

L’événement Concert Boult-aux-Bois & Cordes Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-06-24 par Ardennes Tourisme