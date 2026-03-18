Les arbres remarquables Maison de la Nature Boult-aux-Bois
Les arbres remarquables Maison de la Nature Boult-aux-Bois samedi 25 juillet 2026.
Les arbres remarquables
Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Une billebaude en forêt domaniale pour découvrir les arbres remarquables de Boult-aux-Bois.
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Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98 maisonnatureboult@gmail.com
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English :
A stroll through the state forest to discover the remarkable trees of Boult-aux-Bois.
L’événement Les arbres remarquables Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-03-13 par Ardennes Tourisme