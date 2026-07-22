CONCERT Bound By Endogamy + Monika Beluga Amiens

Informations pratiques

Amiens

CONCERT Bound By Endogamy + Monika Beluga

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 20:00:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

SAM. 3 OCTOBRE 2026

20:00

Bound By Endogamy (Post-punk electronique)

Bound By Endogamy est un duo de post-punk électronique, actif depuis 2019. Il est composé de Kleio Thomaïdes et Shlomo Balexert. Les deux musicien.nes sont issu.es du milieu squat/punk. En live leur projet se résume à une batterie, un sampler, et un chant féminin. Il a été décrit comme un croisement entre DAF et Kleenex avec un background plus hardcore. BBE fonctionne le plus possible en mode DIY. Les enregistrements, mix et masterings sont réalisés en home studio ou en car studio en cas d’expulsion du logement. Les photos, les designs de pochettes de disques et les vidéo-clips sont faits maison.

Monika Beluga (Dream-pop sombre | FR)

Monika Beluga, chimère surgie des profondeurs de l’eau du bain, tel un marsouin blanc à dix doigts, répand ses chants spirituels dans les salles de bain… Car, après tout, l’acoustique y est plutôt bonne.

Monika Beluga évolue dans un univers de dream pop sombre, à quelques pas du cauchemar. Les morceaux sont des complaintes presque spirituelles, rêvant d’un retour à la nature et à la quiétude, chassant des figures métaphoriques de l’anxiété et de tous ces sentiments qu’on préférait ne pas partager pendant un joyeux repas de famille. Avec ses influences, Monika tisse un paysage sonore à la fois éthéré et onirique, vaporeux et poétique.

En partenariat avec l’association Plaisir d’Offrir.

SAM. 3 OCTOBRE 2026

20:00

Bound By Endogamy (Post-punk electronique)

Bound By Endogamy est un duo de post-punk électronique, actif depuis 2019. Il est composé de Kleio Thomaïdes et Shlomo Balexert. Les deux musicien.nes sont issu.es du milieu squat/punk. En live leur projet se résume à une batterie, un sampler, et un chant féminin. Il a été décrit comme un croisement entre DAF et Kleenex avec un background plus hardcore. BBE fonctionne le plus possible en mode DIY. Les enregistrements, mix et masterings sont réalisés en home studio ou en car studio en cas d’expulsion du logement. Les photos, les designs de pochettes de disques et les vidéo-clips sont faits maison.

Monika Beluga (Dream-pop sombre | FR)

Monika Beluga, chimère surgie des profondeurs de l’eau du bain, tel un marsouin blanc à dix doigts, répand ses chants spirituels dans les salles de bain… Car, après tout, l’acoustique y est plutôt bonne.

Monika Beluga évolue dans un univers de dream pop sombre, à quelques pas du cauchemar. Les morceaux sont des complaintes presque spirituelles, rêvant d’un retour à la nature et à la quiétude, chassant des figures métaphoriques de l’anxiété et de tous ces sentiments qu’on préférait ne pas partager pendant un joyeux repas de famille. Avec ses influences, Monika tisse un paysage sonore à la fois éthéré et onirique, vaporeux et poétique.

En partenariat avec l’association Plaisir d’Offrir. .

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France +33 3 22 97 88 01 contact@lalune.net

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English :

SATURDAY, OCTOBER 3, 2026

8:00 p.m.

Bound By Endogamy (Electronic Post-Punk)

Bound By Endogamy is an electronic post-punk duo that has been active since 2019. It consists of Kleio Thoma%EFdes and Shlomo Balexert. Both musicians come from the squat/punk scene. Live, their setup consists of drums, a sampler, and female vocals. They have been described as a cross between DAF and Kleenex with a more hardcore background. BBE operates as much as possible in DIY mode. Recordings, mixing, and mastering are done in a home studio—or in a “car studio” in case they’re evicted from their home. The photos, album cover designs, and music videos are all homemade.

Monika Beluga (Dark Dream-Pop | FR)

Monika Beluga, a chimera emerging from the depths of the bathwater, like a ten-fingered white porpoise, spreads her spiritual songs throughout bathrooms… After all, the acoustics there are actually quite good.

Monika Beluga moves through a world of dark dream pop, just a few steps away from a nightmare. The tracks are almost spiritual laments, dreaming of a return to nature and tranquility, chasing away metaphorical figures of anxietyand all those feelings we’d rather not share during a joyful family meal. Drawing on these influences, Monika weaves a soundscape that is at once ethereal and dreamlike, hazy and poetic.

In partnership with the Plaisir d’Offrir association.

L’événement CONCERT Bound By Endogamy + Monika Beluga Amiens a été mis à jour le 2026-07-22 par OT D’AMIENS