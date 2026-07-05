Concert Brodeck de Janssens place Stanislas Nancy

Informations pratiques

Nancy

Concert Brodeck de Janssens

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

68

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Jeudi 2027-03-14 17:00:00

fin : 2027-03-20 19:30:00

Date(s) :

2027-03-14 2027-03-16 2027-03-18 2027-03-20

Orchestre et Chœur de l’Opéra national de Nancy-Lorraine

Maîtrise citoyenne itinérante de l’Opéra national de Nancy-Lorraine et Chœur d’enfants du Conservatoire régional du Grand Nancy

Direction musicale Sora Elisabeth Lee

Mise en scène Fabrice Murgia

L’étranger et les ombres

Dans un village marqué par la guerre, Brodeck est sommé de consigner un meurtre que tous préféreraient refermer au plus vite. En remontant le fil des événements, il retrouve la trace de l’Anderer, figure étrangère dont l’apparition a fait vaciller l’équilibre précaire de toute une communauté.

D’après le roman de Philippe Claudel, l’opéra de Daan Janssens explore moins une énigme criminelle qu’un paysage collectif de peur, de honte et de mémoire blessée. Dans la mise en scène de Fabrice Murgia, le récit avance par fragments, entre visages exposés, surgissements d’images et retours du passé. Le village y devient à la fois lieu de comparution, théâtre du souvenir et espace hanté par ce qui ne passe pas. Ce qui se joue ici n’est pas seulement un crime, mais l’impossibilité, pour un groupe humain, d’échapper à ce qu’il voudrait taire.Tout public

68 .

place Stanislas Opéra national de Nancy-Lorraine Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 33 11

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English :

Orchestra and Chorus of the National Opera of Nancy-Lorraine

Traveling Children’s Choir of the National Opera of Nancy-Lorraine and Children’s Choir of the Greater Nancy Regional Conservatory

Musical Director: Sora Elisabeth Lee

Stage Director: Fabrice Murgia

The Stranger and the Shadows

In a village scarred by war, Brodeck is summoned to investigate a murder that everyone would prefer to put behind them as quickly as possible. As he retraces the events, he uncovers the trail of the “Anderer,” a stranger whose appearance has shaken the precarious balance of an entire community.

Based on the novel by Philippe Claudel, Daan Janssens’s opera explores not so much a criminal mystery as a collective landscape of fear, shame, and wounded memory. In Fabrice Murgia’s staging, the narrative unfolds in fragments, amid exposed faces, sudden flashes of images, and flashbacks to the past. The village becomes at once a place of reckoning, a theater of memory, and a space haunted by what cannot be forgotten. What is at stake here is not merely a crime, but the impossibility for a group of people to escape what they would prefer to keep silent.

L’événement Concert Brodeck de Janssens Nancy a été mis à jour le 2026-07-05 par DESTINATION NANCY