Concert BURN PROJECT Dark Folk Rock Le Crotoy

Le Crotoy

Concert BURN PROJECT Dark Folk Rock

1 parking Jules Verne Le Crotoy Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 17:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Formé début 2025 à Rouen, Burn Project est un groupe de dark rock où la poésie rencontre le blues et la folk, avec des touches d’énergie punk. Déjà une vingtaine de concerts programmés depuis leurs débuts sur scène cet été.

Influencé par des artistes tels que Nick Cave, Rowland S. Howard, Gun Club, Songs: Ohia, The Drones ou 16 Horsepower, Tom Ledbetter, leader et compositeur du groupe, est inspiré depuis son adolescence par ces figures emblématiques. Entouré par des musiciens issus de divers horizons, il explore avec Burn Project un univers où se mêlent intensité et intimité des émotions brutes. Oscillant entre un folk habité et un rock fiévreux, Burn Project amène à un voyage prenant.

Formé début 2025 à Rouen, Burn Project est un groupe de dark rock où la poésie rencontre le blues et la folk, avec des touches d’énergie punk. Déjà une vingtaine de concerts programmés depuis leurs débuts sur scène cet été.

Influencé par des artistes tels que Nick Cave, Rowland S. Howard, Gun Club, Songs: Ohia, The Drones ou 16 Horsepower, Tom Ledbetter, leader et compositeur du groupe, est inspiré depuis son adolescence par ces figures emblématiques. Entouré par des musiciens issus de divers horizons, il explore avec Burn Project un univers où se mêlent intensité et intimité des émotions brutes. Oscillant entre un folk habité et un rock fiévreux, Burn Project amène à un voyage prenant. .

1 parking Jules Verne Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France

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English :

Formed in Rouen in early 2025, Burn Project is a dark rock band where poetry meets blues and folk, with touches of punk energy. Already twenty concerts scheduled since their debut on stage this summer.

Influenced by artists such as Nick Cave, Rowland S. Howard, Gun Club, Songs: Ohia, The Drones or 16 Horsepower, Tom Ledbetter, the band’s leader and composer, has been inspired by these emblematic figures since he was a teenager. Surrounded by musicians from a wide range of backgrounds, Burn Project explores a universe where raw emotions combine intensity and intimacy. Oscillating between inhabited folk and feverish rock, Burn Project takes you on an exciting journey.

L’événement Concert BURN PROJECT Dark Folk Rock Le Crotoy a été mis à jour le 2026-06-02 par Office de Tourisme Baie de Somme Ponthieu Marquenterre