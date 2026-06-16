Concert Cabaret d’été Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc
Concert Cabaret d’été Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc samedi 4 juillet 2026.
Bar-le-Duc
Concert Cabaret d’été
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-04 15:00:00
fin : 2026-07-04 16:30:00
Date(s) :
2026-07-04
Souvenez-vous Mister James en 2024, un succès inoubliable…
Puis L’Oiseau joli l’an dernier, un moment magique…
Cette année, ils reviennent avec la Baronne du Bronx !
Préparez-vous à vibrer à nouveau !
Cabaret d’été au jardin retrouvez l’Oiseau Joli et son accordéon envoûtant, Mister James et ses chansons espiègles, et la Baronne du Bronx au violon virtuose, un cabaret en plein air, doux, drôle et piquant, hors du temps.
Un événement les 30 ans au château .
Gratuit.Tout public
0 .
Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel Bar-le-Duc 55000 Meuse Grand Est +33 3 29 79 09 38 mediatheque@meusegrandsud.fr
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English :
Remember: Mister James in 2024—an unforgettable hit?
Then L’Oiseau Joli last year—a magical moment?
This year, they’re back with La Baronne du Bronx!
Get ready to be thrilled all over again!
Summer garden cabaret: join L’Oiseau Joli and his enchanting accordion, Mister James and his playful songs, and the Baroness of the Bronx on her virtuoso violin—a gentle, funny, and sassy open-air cabaret, timeless.
An event celebrating “30 Years at the Castle.”
Free admission.
L’événement Concert Cabaret d’été Bar-le-Duc a été mis à jour le 2026-06-16 par OT SUD MEUSE
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