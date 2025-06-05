Concert: Calogero O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
Concert: Calogero O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère jeudi 19 novembre 2026.
Concert: Calogero
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 55 – 55 – 85 EUR
Début : 2026-11-19 20:00:00
fin : 2026-11-19
2026-11-19 2026-11-20
Calogero revient sur scène pour une tournée intimiste, offrant des versions inédites de ses morceaux choisis.
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
English :
Calogero returns to the stage for an intimate tour, offering previously unreleased versions of his chosen songs.
