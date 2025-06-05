Concert: Calogero O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère

Concert: Calogero

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme

Tarif : 55 – 55 – 85 EUR

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19

2026-11-19 2026-11-20

Calogero revient sur scène pour une tournée intimiste, offrant des versions inédites de ses morceaux choisis.

O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

Calogero returns to the stage for an intimate tour, offering previously unreleased versions of his chosen songs.

