Saint-Yrieix-la-Perche

Concert caravane à musique Larry Tomko Trio

Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 19:00:00

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Le trio avec Tomko au saxophone et chant, Benoit Ribiére à l’orgue hammond et Jean Pierre Joffres à la batterie, vous embarque avec son naturel réjouissant vers un swing indéniable, et du jazz authentique. Le trio Tomko confirme avec brio l’adage de Duke Ellingto qui affirmait It don’t mean a thing if it ain’t got that swing littéralement traduit par ça ne veut rien dire si ce n’est pas du swing . .

Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77

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English : Concert caravane à musique Larry Tomko Trio

L’événement Concert caravane à musique Larry Tomko Trio Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin