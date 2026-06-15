Concert caravane à musique Larry Tomko Trio Saint-Yrieix-la-Perche
Concert caravane à musique Larry Tomko Trio Saint-Yrieix-la-Perche mardi 11 août 2026.
Saint-Yrieix-la-Perche
Concert caravane à musique Larry Tomko Trio
Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 19:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Le trio avec Tomko au saxophone et chant, Benoit Ribiére à l’orgue hammond et Jean Pierre Joffres à la batterie, vous embarque avec son naturel réjouissant vers un swing indéniable, et du jazz authentique. Le trio Tomko confirme avec brio l’adage de Duke Ellingto qui affirmait It don’t mean a thing if it ain’t got that swing littéralement traduit par ça ne veut rien dire si ce n’est pas du swing . .
Rue du 8 Mai 1945 Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 08 88 77
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English : Concert caravane à musique Larry Tomko Trio
L’événement Concert caravane à musique Larry Tomko Trio Saint-Yrieix-la-Perche a été mis à jour le 2026-06-15 par Terres de Limousin
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