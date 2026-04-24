Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Cardinals La Cartonnerie Reims

Concert Cardinals La Cartonnerie Reims mardi 27 octobre 2026.

Lieu : La Cartonnerie

Adresse : 84 Rue du Docteur Lemoine

Ville : 51100 Reims

Département : Marne

Début : mardi 27 octobre 2026

Fin : mardi 27 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 4 4 Tarif enfant Tarif enfant

Reims

Concert Cardinals

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 20:00:00
fin : 2026-10-27

Date(s) :
2026-10-27

Tout public
Avant-garde irlandaise

Avec Masquerade, Cardinals ouvre une nouvelle ère musicale mêlant mélodies folk délicates et rock intense, nourri d’influences allant de la poésie américaine aux sonorités industrielles et punk. Révélé par un premier EP acclamé par la critique, le groupe originaire de Cork impose une esthétique singulière, entre Wall of Sound des années 60, tradition irlandaise et énergie contemporaine. Une proposition audacieuse et hypnotique à découvrir au Club de La Cartonnerie.   .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Cardinals

L’événement Concert Cardinals Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne

À voir aussi à Reims (Marne)