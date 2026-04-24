Concert Cardinals La Cartonnerie Reims
Concert Cardinals La Cartonnerie Reims mardi 27 octobre 2026.
Reims
Concert Cardinals
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-27 20:00:00
fin : 2026-10-27
Date(s) :
2026-10-27
Tout public
Avant-garde irlandaise
Avec Masquerade, Cardinals ouvre une nouvelle ère musicale mêlant mélodies folk délicates et rock intense, nourri d’influences allant de la poésie américaine aux sonorités industrielles et punk. Révélé par un premier EP acclamé par la critique, le groupe originaire de Cork impose une esthétique singulière, entre Wall of Sound des années 60, tradition irlandaise et énergie contemporaine. Une proposition audacieuse et hypnotique à découvrir au Club de La Cartonnerie. .
La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est
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English : Concert Cardinals
L’événement Concert Cardinals Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne
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