Concert Cardinals La Cartonnerie Reims

Reims

Concert Cardinals

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims Marne

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-27 20:00:00

fin : 2026-10-27

Date(s) :

2026-10-27

Tout public

Avant-garde irlandaise

Avec Masquerade, Cardinals ouvre une nouvelle ère musicale mêlant mélodies folk délicates et rock intense, nourri d’influences allant de la poésie américaine aux sonorités industrielles et punk. Révélé par un premier EP acclamé par la critique, le groupe originaire de Cork impose une esthétique singulière, entre Wall of Sound des années 60, tradition irlandaise et énergie contemporaine. Une proposition audacieuse et hypnotique à découvrir au Club de La Cartonnerie. .

La Cartonnerie 84 Rue du Docteur Lemoine Reims 51100 Marne Grand Est

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English : Concert Cardinals

L’événement Concert Cardinals Reims a été mis à jour le 2026-04-24 par ADT de la Marne