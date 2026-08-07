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AGENDA · Le Dorat

Concert caritatif Place de la Collégiale Le Dorat

dimanche 18 octobre 2026 · Place de la Collégiale · Le Dorat

Concert caritatif Place de la Collégiale Le Dorat

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place de la Collégiale
Adresse
Collégiale
Ville
87210 Le Dorat
Département
Haute-Vienne
Tarif

Le Dorat

Concert caritatif

Place de la Collégiale Collégiale Le Dorat Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

L’ensemble vocal Mélodica et Gospel Fusion se mobilise pour AÏNA.   .

Place de la Collégiale Collégiale Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 96 85  ensemblemelodica@gmail.com

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English : Concert caritatif

L’événement Concert caritatif Le Dorat a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin

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