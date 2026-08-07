AGENDA · Le Dorat
Concert caritatif Place de la Collégiale Le Dorat
dimanche 18 octobre 2026 · Place de la Collégiale · Le Dorat
Informations pratiques
Le Dorat
Concert caritatif
Place de la Collégiale Collégiale Le Dorat Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 17:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
L’ensemble vocal Mélodica et Gospel Fusion se mobilise pour AÏNA. .
Place de la Collégiale Collégiale Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 34 96 85 ensemblemelodica@gmail.com
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English : Concert caritatif
L’événement Concert caritatif Le Dorat a été mis à jour le 2026-08-07 par OT LIMOUSIN nouveaux horizons Pays du Haut Limousin
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