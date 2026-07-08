Concert carte blanche au tubiste Jérémie Dufort Le Pavillon de la Sirène Paris

Informations pratiques

Dans le cadre d’Anacrouse – Prélude(s) de saison 2026 !

On le connaît souvent installé tout au fond de l’orchestre, discret géant de cuivre chargé de faire vibrer les fondations sonores. Pourtant, le tuba ne se résume pas à quelques notes graves et solennelles ! Pour cette soirée exceptionnelle, Jérémie Dufort, nouveau tubiste de l’Ensemble intercontemporain, ancien musicien de la Garde républicaine et membre du groupe klezmer Dumka, prend les commandes et invite des amis musiciens venus d’horizons très variés.

Au programme : rencontres inattendues, passerelles entre les styles, surprises sonores et découvertes musicales. Du répertoire contemporain aux influences klezmer, en passant par d’autres escapades musicales, le tuba se révèle tour à tour virtuose, lyrique, espiègle, tendre ou spectaculaire.

Une occasion rare de découvrir toute la richesse d’un instrument dont la palette de couleurs est aussi vaste que méconnue. Bref, il est temps de braquer les projecteurs sur ce géant trop souvent relégué à l’arrière-plan… et de lui offrir enfin la place qu’il mérite ! (oui, nous savons, ce n’est pas un tuba, mais les émojis ont leurs limites…)

Le Pavillon donne carte blanche au tubiste Jérémie Dufort pour une soirée éclectique avec ses invités : au programme musique classique, jazz et klezmer.

Le vendredi 18 septembre 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Réservation en ligne sur helloasso.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-18T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-19T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-09-18T20:00:00+02:00_2026-09-18T21:30:00+02:00

Le Pavillon de la Sirène 20 rue Dareau 75014 Paris

+33153629324 pavillon@lasirene.info https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/ https://www.facebook.com/lepavillondelasirene/



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